Orvieto furgone in fiamme sulla variante | scoppia il rogo nel motore

Un incendio si è sviluppato questa mattina sulla variante di Orvieto, coinvolgendo un furgone che ha preso fuoco nel motore. Il conducente, grazie all’uso di un estintore, è riuscito a contenere le fiamme prima che si estendessero ad altre parti del veicolo o alla carreggiata. L’incendio è stato determinato da un guasto elettrico che ha provocato una rapida propagazione del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a evitare il peggio con l'estintore?. Quale guasto elettrico ha causato la rapida propagazione delle fiamme?. Come sono stati gestiti i rischi per la viabilità sulla variante?. Perché l'intervento dei soccorsi è stato fondamentale per la sicurezza stradale?.? In Breve Lunedì 4 maggio 2026 incendio scoppiato poco prima delle ore 9.. Probabile guasto elettrico al vano motore ha causato il rogo.. Vigili del Fuoco e Polizia di Orvieto hanno gestito la carreggiata.. Intervento tempestivo del conducente con estintore di bordo ha evitato rischi.. Un furgone è andato completamente a fuoco sulla variante di Ciconia a Orvieto poco prima delle 9 di questa mattina, lunedì 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orvieto, furgone in fiamme sulla variante: scoppia il rogo nel motore Notizie correlate Audi Q5 distrutta da un rogo, fiamme anche nel vano motore di un autofurgoneNel primo caso, ad Alliste, sono intervenuti i vigili del distaccamento di Ugento; nel secondo, verificatosi a Lecce, una squadra del comando... A1, rogo improvviso a Lodi: furgone refrigerato in fiammeUn furgone destinato al trasporto refrigerato ha preso fuoco nella notte tra domenica 12 aprile e oggi, lungo l’Autostrada A1 nei pressi di San Rocco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paura in A1: furgone in fiamme all’altezza di Orvieto, traffico in tilt; A1, Orvieto: furgone in fiamme, disagi per il traffico. Illesi gli occupanti; Furgone in fiamme sull'Autostrada del Sole, traffico rallentato vicino Orvieto; Paura sull’A1 a Orvieto, furgone in fiamme al chilometro 441: salvi conducente e passeggeri. Orvieto, a fuoco furgone sulla variante. Illeso il conducenteTempo di lettura: 0 MinutoPoco prima delle 9 di lunedì 4 maggio, a Orvieto lungo la strada variante nei pressi di Orvieto Scalo, si è verificato un incendio a bordo di un furgone in transito.L’autista ... orvieto24.it Paura in A1: furgone in fiamme all’altezza di Orvieto, traffico in tiltMomenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, nei pressi del chilometro 441 in direzione Sud. orvietosi.it #orvietana #calcio pronta a scalare l'ultimo colle #orvieto #umbria - facebook.com facebook Umbria, Orvieto, il Duomo x.com