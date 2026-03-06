Audi Q5 distrutta da un rogo fiamme anche nel vano motore di un autofurgone

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Alliste, in provincia di Lecce, per spegnere due incendi che hanno coinvolto un’Audi Q5 e un Fiat Doblò. Le fiamme hanno distrutto l’auto di lusso e danneggiato anche il vano motore del furgone. Nessuna informazione è stata resa nota su cause o eventuali feriti.

Nel primo caso, ad Alliste, sono intervenuti i vigili del distaccamento di Ugento; nel secondo, verificatosi a Lecce, una squadra del comando provinciale ALLISTELECCE – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per domare le fiamme che, in due distinti episodi, hanno investito un’Audi Q5 e un Fiat Doblò. In entrambi i casi l’origine dolosa è decisamente la più accreditata. La prima operazione è avvenuta in via Marangi, ad Alliste, dove una squadra del distaccamento di Ugento è accorsa intorno all’1 per estinguere il rogo che aveva già distrutto il veicolo, interessando anche gli infissi di un’abitazione adiacente alla strada. Sul posto si sono recati anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

