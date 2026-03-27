Dal 28 marzo al 24 maggio 2026 si svolgerà a Roma la XXIX edizione del Festival di Pasqua, una rassegna di musica sacra e spettacoli dal vivo. L’evento si terrà nelle principali basiliche della città, coinvolgendo diverse location storiche per circa due mesi di iniziative. La manifestazione prevede concerti e performance legate alla tradizione religiosa e musicale.

Cosa: XXIX edizione del Festival di Pasqua, rassegna di musica sacra e spettacolo dal vivo. Dove e Quando: Nelle principali basiliche di Roma, dal 28 marzo al 24 maggio 2026. Perché: Un programma monumentale che unisce fede, arte e grandi interpreti per celebrare la Pasqua attraverso la musica. Roma si conferma capitale della spiritualità e della grande musica con il ritorno del Festival di Pasqua, la prestigiosa manifestazione fondata nel 1998 dal regista e scenografo Enrico Castiglione. Giunta alla sua ventinovesima edizione consecutiva, la rassegna offre un calendario intenso di eventi dedicati al Sacro, ambientati nelle cornici architettoniche più suggestive della Città Eterna. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Festival di Pasqua 2026: a Roma la XXIX edizione tra sacro e grande musica

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