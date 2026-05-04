Oro verde campano | ecco i migliori oli biologici dell’Extrabio 2026

Nel panorama degli oli biologici campani, l’Extrabio 2026 ha premiato i migliori prodotti nelle diverse categorie sensoriali. Sono stati riconosciuti i produttori che si sono distinti per qualità e caratteristiche organolettiche, con alcuni che hanno ottenuto anche il riconoscimento del premio BIOLABEL 2026. La manifestazione ha messo in evidenza le aziende che si dedicano alla produzione di olio extravergine di alta qualità, secondo rigorosi standard biologici.

? Cosa scoprirai Chi sono i produttori che hanno vinto le tre categorie sensoriali?. Quale azienda ha ottenuto il prestigioso premio BIOLABEL 2026?. Come può la biodiversità campana battere la concorrenza di Spagna e Grecia?. Perché la collaborazione tra Regione e Camera di Commercio è fondamentale?.? In Breve Vincitori categorie fruttato: Tenute Ragozzino De Marco, Terre di Molinara e Torretta di Battipaglia.. Premio BIOLABEL 2026 assegnato all'Oleificio Dell'Orto di Salerno dopo analisi sensoriali esperte.. Collaborazione tra Assessorato Agricoltura Campania, Camera di Commercio Napoli e Federazione Coldiretti.. Ciro Fiola sottolinea competitività campana contro grandi produttori spagnoli e greci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro verde campano: ecco i migliori oli biologici dell’Extrabio 2026 Notizie correlate Extrabio 2026: ecco i migliori oli extravergini campaniA vent’anni dalla prima edizione, si chiude con una significativa partecipazione il Premio Extrabio 2026, iniziativa promossa dall’assessorato... L’oro verde dell’Umbria. I migliori oli regionali. Marfuga e Viola, che sfidaNella biblioteca del Convento di Monteripido è stato celebrato il meglio della produzione olearia regionale.