L’oro verde dell’Umbria I migliori oli regionali Marfuga e Viola che sfida

Nella biblioteca del Convento di Monteripido si è tenuta una manifestazione dedicata ai migliori oli della regione, con protagonisti Marfuga e Viola, due dei marchi più noti nel settore. L’evento ha riunito produttori e appassionati, offrendo l’opportunità di assaggiare e conoscere da vicino le eccellenze dell’olio umbro. La cerimonia ha sottolineato l’importanza della produzione locale nel panorama gastronomico regionale.

Nella biblioteca del Convento di Monteripido è stato celebrato il meglio della produzione olearia regionale. Oro Verde dell’Umbria, organizzato dalla Camera di Commercio, si è confermato molto più di una premiazione: è il riconoscimento che mette in vetrina una delle espressioni più autentiche e preziose del patrimonio agroalimentare regionale, l’ olio extravergine di oliva. I vincitori approdano ora all’ Ercole Olivario, premio nazionale. Ecco dunque tutte le aziende premiate e i premi singolarmente assegnati. Olio extravergine: 1° classificato olio Sassente, azienda agraria Marfuga di Campello sul Clitunno; 2° classificato olio Il Sincero... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’oro verde dell’Umbria. I migliori oli regionali. Marfuga e Viola, che sfida Articoli correlati Le migliori scuole superiori dell'Umbria e di Perugia per andare all'universitàContinuare a studiare o entrare nel mondo del lavoro? Qualunque sia la scelta c'è una scuola superiore adatta. Una raccolta di contenuti su L'oro verde dell'Umbria I migliori oli... Temi più discussi: L’oro verde dell’Umbria. I migliori oli regionali. Marfuga e Viola, che sfida; ‘Oro verde’ dell’Umbria: premiati i migliori oli. Ecco le aziende vincitrici; L’olio extravergine dell’Umbria conquista l’Italia; Oro Verde dell'Umbria, le eccellenze dell'olio extravergine premiate alla biblioteca di Monteripido. Oro Verde, i premiati in una stagione olearia complicataL’azienda agraria Marfuga di Campello sul Clitunno prima sia nell’olio Extravergine che in quello Dop. I vincitori vanno di diritto all'Ercole Olivario ... rainews.it Premiate le aziende vincitrici del concorso Oro verde dell'Umbria(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Premiate le aziende vincitrici del concorso Oro verde dell'Umbria promosso dalla Camera di commercio e dedicato alla produzione olearia. Queste entrano di diritto nella fina ... msn.com Incendio boschivo a Cagli, fiamme al confine con l’Umbria: intervento dei Vigili del fuoco - facebook.com facebook Umbria, per le vie di Corciano x.com