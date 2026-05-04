Extrabio 2026 | ecco i migliori oli extravergini campani

Dopo vent’anni dalla prima edizione, si conclude con una partecipazione rilevante l’edizione 2026 del premio dedicato agli oli extravergini campani. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi produttori e oli provenienti dalla regione, offrendo un panorama completo delle produzioni locali. La premiazione si è svolta in una cornice ufficiale, con il riconoscimento degli oli giudicati migliori secondo i criteri stabiliti dagli organizzatori.

A vent’anni dalla prima edizione, si chiude con una significativa partecipazione il Premio Extrabio 2026, iniziativa promossa dall’ assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in collaborazione con la Camera di Commercio di Napoli, SI Impresa, la Federazione regionale Coldiretti Campania e l’Associazione Analisti Sensoriali Associati, finalizzata alla valorizzazione degli oli extravergini di oliva biologici del territorio regionale. Il percorso di selezione si è concluso con la cerimonia di premiazione svoltasi questa mattina presso il Salone delle Grida alla sede della Camera di Commercio di Napoli. Premi e riconoscimenti: Primo Premio – categoria Fruttato leggero: Tenute Ragozzino De Marco ssa – Pontelatone (Ce); Primo Premio – categoria Fruttato medio: Terre di Molinara soc.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate I migliori oli extravergini 2026 abruzzesi e le aziende premiate del PescareseSono stati assegnati i premi per i migliori oli extravergini 2026 del centro Italia nella nuova guida di Slow food Italia Sono stati assegnati i... I migliori oli extravergini 2026 abruzzesi: tutte le aziende del Chietino premiateSono stati assegnati i premi per i migliori oli extravergini 2026 del centro Italia nella nuova guida di Slow food Italia Sono stati assegnati i... Tutti gli aggiornamenti 'Extrabio 2026', premi per i migliori oli extravergini di oliva campaniA vent'anni dalla prima edizione, si chiude il Premio EXTRABIO 2026, iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania in collaborazione con la Camera di Commercio di Napol ... ansa.it Oscar dell’olio 2026: ecco tutti i migliori extravergini premiati (e cosa li rende davvero speciali)Scopri tutti i vincitori dell’Ercole Olivario 2026: la classifica completa dei migliori oli extravergini italiani e come scegliere quello giusto. blitzquotidiano.it