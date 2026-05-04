Extrabio 2026 | ecco i migliori oli extravergini campani

Da ildenaro.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo vent’anni dalla prima edizione, si conclude con una partecipazione rilevante l’edizione 2026 del premio dedicato agli oli extravergini campani. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi produttori e oli provenienti dalla regione, offrendo un panorama completo delle produzioni locali. La premiazione si è svolta in una cornice ufficiale, con il riconoscimento degli oli giudicati migliori secondo i criteri stabiliti dagli organizzatori.

A  vent’anni dalla prima edizione, si chiude con una significativa partecipazione il  Premio Extrabio 2026, iniziativa promossa dall’ assessorato all’Agricoltura della Regione Campania  in collaborazione con la  Camera di Commercio di Napoli, SI Impresa, la Federazione regionale Coldiretti Campania e l’Associazione Analisti Sensoriali Associati, finalizzata alla valorizzazione degli  oli extravergini di oliva biologici  del territorio regionale. Il percorso di selezione si è concluso con la  cerimonia di premiazione  svoltasi questa mattina presso il Salone delle Grida alla sede della Camera di Commercio di Napoli. Premi e riconoscimenti:  Primo Premio – categoria Fruttato leggero:  Tenute Ragozzino De Marco ssa – Pontelatone (Ce);  Primo Premio – categoria Fruttato medio:  Terre di Molinara soc.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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