A Roma l’ottava edizione di Investing for Life Health Summit

A Roma si è svolta l’ottava edizione di “Investing for Life Health Summit”, un evento dedicato ai temi della salute e della sanità. La manifestazione ha visto la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni, che hanno discusso delle sfide e delle opportunità nel campo sanitario. Durante l’incontro sono stati presentati studi e progetti rivolti a migliorare il sistema sanitario italiano.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Meloni a Nola per l’addio a Domenico. L’appello del vescovo: No al giustizialismo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. ROMA (ITALPRESS) – Salute e sanità sono stati al centro dell’ottava edizione di “Investing for Life Health Summit”. L’evento, organizzato da MSD Italia al Museo MAXXI di Roma, rappresenta un appuntamento importante che riunisce illustri rappresentanti del mondo politico-istituzionale e accademico, esperti della comunità medico-scientifica e Associazioni dei Pazienti per dare vita a un confronto sui temi caldi relativi a politica sanitaria, accesso all’innovazione e investimenti in sanità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ercolano, al via l’ottava edizione di Close-up CantieriIl Parco Archeologico di Ercolano rinnova l’appuntamento con Close-up Cantieri, il progetto che apre al pubblico le aree di scavo, restauro e...

Comunicato Stampa: Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno'La presentazione è stata introdotta dal consigliere regionale Claudio Borgia, Capogruppo di Fratelli d'Italia, ed è stata promossa e voluta dal...

Tony Robbins: No One Is Ready For What's Coming (The truth about AI).

Tutti gli aggiornamenti su Life Health Summit.

Discussioni sull' argomento Distribuzione farmaci, Gemmato: trasferimento da diretta a farmacie per migliorare accesso e risparmi; Roma, la comunità ucraina ricorda il quarto anniversario della guerra; Referendum, a Roma una maratona oratoria per il Sì davanti alla Cassazione; Iran, i sostenitori del regime in piazza a Roma.

A Roma l'ottava edizione di Investing for Life Health SummitROMA (ITALPRESS) – Salute e sanità sono stati al centro dell’ottava edizione di Investing for Life Health Summit. iltempo.it

Consulenza e innovazione: Deloitte all'Annual Summit 2026 di BioPharma Network Deloitte è una società di consulenza che copre tutti gli ambiti, dalla strategia all'implementazione tecnologica. Nell'ambito della life science e healthcare, ha practice altamen facebook