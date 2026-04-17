Cavalli & Cavalieri | il Real Sito di Carditello ospita l' ottava edizione della kermesse

Il Real Sito di Carditello accoglie l’ottava edizione di “Cavalli & Cavalieri”, un evento gratuito aperto a tutti e organizzato dalla Fondazione del sito. La manifestazione include il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le esibizioni della Fanfara. L’evento permette ai visitatori di vivere un’esperienza che ripercorre momenti del passato, con spettacoli equestri e performance musicali.

Un vero e proprio viaggio nel tempo - gratuito e aperto al pubblico - organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara.Al via l’ottava edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri -.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Motor Valley Fest 2026, Modena ospita l’ottava edizione della kermesse sull’autoDal 28 al 31 maggio 2026 Modena tornerà al centro della scena internazionale dell’automotive con l’ottava edizione del Motor Valley Fest, quattro... Carnevale al Real Sito di Carditello: due giorni di eventi“Un evento - spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cavalli & Cavalieri, il Carosello storico dei Carabinieri torna al Real Sito di Carditello; Alla Reggia di Carditello il carosello storico del 4° Reggimento carabinieri a cavallo; Carditello, carosello equestre dei carabinieri e rievocazioni storiche per Cavalli & Cavalieri; cavalli e cavalieri. Cavalli & Cavalieri, il Carosello storico dei Carabinieri torna al Real Sito di CarditelloScopri tutti i dettagli riguardo Cavalli & Cavalieri, il Carosello storico dei Carabinieri torna al Real Sito di Carditello . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Carditello, carosello equestre dei carabinieri e rievocazioni storiche per Cavalli & CavalieriIl Real Sito di Carditello si prepara a rivivere l'antica vocazione equestre che lo rese celebre durante l'epoca borbonica. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 torna Cavalli & Cavalieri, manifestazi ... napoli.repubblica.it #Fotogallery! Sfoglia l’album del fine settimana - in occasione del #PetWeek nel Real Sito di #Carditello - con le #visite tematiche dedicate alla quadreria borbonica e ai nostri amici con la coda. #Carditello6tu #PetDay fondazionecarditello.org - facebook.com facebook