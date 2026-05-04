Nel suo editoriale pubblicato oggi, un noto giornalista si è concentrato sulla rosa del Milan allenato da Massimiliano Allegri, analizzando le recenti prestazioni in campionato. L’articolo si basa sulla partita di ieri, considerata come un banco di prova per valutare la qualità complessiva della squadra. Si è parlato di come questa sfida possa offrire spunti importanti per capire lo stato attuale del club e delle sue risorse.

Nel mezzo, altre due sconfitte contro Napoli e Udinese e la lotta Scudetto con l'Inter sfumata in via definitiva nell'arco di poche giornate. Ma non è tutto. Perché l'inquietante crisi di gioco e di risultati in cui è finito il Diavolo di Allegri rischia di pregiudicare anche la qualificazione in Champions League, che sembrava un fatto ormai assodato. Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. "Chissà se l’esito inquietante del viaggio a Reggio Emilia metterà in discussione il risultato finale del Milan. Lo capiremo nelle prossime tre settimane.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Milan, la prova di ieri permette di misurare la qualità complessiva della rosa”

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