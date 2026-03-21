Madre di Enrico VIII è una figura rimasta ai margini della narrazione storica Il segreto della rosa bianca permette di riscoprirla e a guardare la Storia da un' altra prospettiva

Elisabetta di York, madre di Enrico VIII, è una figura poco nota nella storia, spesso ai margini delle narrazioni ufficiali. La scoperta della rosa bianca permette di riscoprirla e di osservare la storia da una prospettiva diversa. Meno ricordata rispetto al figlio, ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita della dinastia Tudor e nella conclusione della Guerra delle Due Rose, una delle faide più cruente del Medioevo inglese.

I n molti conoscono Enrico VIII, ma quasi nessuno ricorda sua madre, Elisabetta di York. Eppure è da lei che nasce la dinastia Tudor, ed è attraverso di lei che si chiude una delle faide familiari più sanguinose del tardo Medioevo inglese: la Guerra delle Due Rose. Figlia di Edoardo IV e nipote di Riccardo III, Elisabetta apparteneva alla rosa bianca degli York, non a quella rossa dei Tudor. Serie tv storiche: 15 titoli da non perdere X Leggi anche › A “Ulisse” tutte le mogli di Enrico VIII: Alberto Angela racconta le regine consorti, ben 6 Il libro di Elizabeth Rasicci rende omaggio a Elisabetta di York. La sua figura è rimasta ai margini... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Madre di Enrico VIII, è una figura rimasta ai margini della narrazione storica. Il segreto della rosa bianca permette di riscoprirla, e a guardare la Storia da un'altra prospettiva Articoli correlati Giorno del ricordo delle foibe, un riconoscimento della sofferenza patita dagli italiani e rimasta ai margini della storiaIl Giorno del Ricordo, quindi, non nasce contro qualcuno, né per riscrivere la storia, ma per dire finalmente ciò che per troppo tempo non è stato... Leggi anche: Il falsario, la storia di un talento che trova spazio ai margini della legalità Una selezione di notizie su Madre di Enrico VIII è una figura... Discussioni sull' argomento Patriarchi e paparini; Santa Matilde di Germania (14 marzo): regina caritatevole e madre dell’Impero; Al teatro Massimo arriva Riccardo III: lo spettacolo in scena dal 18 al 22 marzo; Enrico Brignano torna al one man show con ‘Bello di mamma!’. Iolanda Braconi, chi è la madre di Enrico Montesano/ Morta quando avevo 8 anni. Poi il collegio…Tutto su Iolanda Braconi, la madre di Enrico Montesano, morta quando l'attore aveva solo 8 anni. Dietro il sorriso e l’ironia, Enrico Montesano nasconde uno dei più grandi dolori che un figlio possa ... ilsussidiario.net ÈTv Marche. . In questa puntata parleremo di Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, regina d' Inghilterra e madre di Elisabetta I, divenuta regina nel 1558, portò un' epoca di prosperità e rinascita culturale, nota come il " Rinasciemento Inglese" facebook