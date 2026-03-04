Psoriasi visite dermatologiche gratuite al Santa Croce | open day l’11 marzo

Il 11 marzo si terrà un open day presso il Santa Croce di Fano, dedicato alle visite dermatologiche gratuite per la psoriasi. L'iniziativa mira a offrire controlli senza appuntamento e a sensibilizzare sulla diagnosi precoce di questa condizione. L'evento è aperto a tutte le persone interessate e si svolgerà durante tutta la giornata.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzo 2026 - Una giornata dedicata alla salute della pelle e alla diagnosi precoce. Mercoledì 11 marzo l'ospedale Santa Croce di Fano aderisce all'(H) Open Day sulla psoriasi, iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda ETS e inserita nel network degli ospedali con Bollini Rosa, di cui fa parte anche l'AST Pesaro Urbino. Per l'occasione la Dermatologia del presidio fanese metterà a disposizione visite specialistiche gratuite dedicate ai cittadini che necessitano di un primo inquadramento clinico. La psoriasi interessa circa il 2-3% della popolazione. Sebbene la manifestazione più evidente sia cutanea –...