Open day psoriasi | mercoledì 11 marzo visite gratuite al Policlinico

Mercoledì 11 marzo, dalle 14.30 alle 17, presso la Clinica di Dermatologia del presidio “Rodolico” di Catania, si svolgerà un open day dedicato alla psoriasi. Le visite saranno gratuite e si terranno negli ambulatori al piano zero dell’edificio 4, in via Santa Sofia 78. L’evento è organizzato presso il presidio, diretto dal dottore Giuseppe Micali.

Mercoledì 11 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17, negli ambulatori al piano zero dell’edificio 4 della Clinica di Dermatologia del presidio “Rodolico” di Catania, diretta da Giuseppe Micali, in via Santa Sofia, 78, verranno offerte visite dermatologiche specialistiche gratuite per la psoriasi, su. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Benevento, Open Day sulla psoriasi al San Pio: visite gratuite e consulenze dermatologicheL’AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce all’Open Day (H) – ONDA sulla psoriasi, con servizi gratuiti... Open Day sulla psoriasi, in Romagna consulenze e visite gratuiteUna giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna... Contenuti utili per approfondire Open. Open day al San Carlo, visite gratuite dedicate alla psoriasiL'Azienda ospedaliera regionale (Aor) San Carlo rinnova il proprio impegno sul fronte della prevenzione aderendo all'(H)open day dedicato alla psoriasi, promosso dalla Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it Al San Pio l’Open Day sulla psoriasi: visite dermatologiche gratuite per i cittadiniAnche l’azienda ospedaliera di Benevento aderisce all’Open Day (H) promosso da ONDA – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere dedicato alla psoriasi, con servizi clinico-diagnostic ... ntr24.tv