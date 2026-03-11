Dentro la storia dell’Opus Dei

Negli ultimi decenni, l’Opus Dei ha attirato l’attenzione di media e pubblico, suscitando discussioni e opinioni divergenti. La presenza di questa organizzazione cattolica all’interno della società è stata analizzata sotto diversi punti di vista, portando a molte interpretazioni contrastanti. La sua storia, le attività e i rapporti con altre realtà sono stati spesso oggetto di attenzione pubblica e mediatica.

Negli ultimi decenni l’Opus Dei è stata al centro di dibattiti, curiosità e interpretazioni spesso contrastanti. Per comprenderne davvero la storia, però, servono documenti e ricerca. È da questa esigenza che nasce ‘Opus Dei. Una storia’ (Edizioni Ares), volume firmato dagli storici José Luis González Gullón e John F. Coverdale e pubblicato da alcuni mesi anche in Italia. Il libro è il risultato di oltre cinque anni di lavoro condotto con un accesso completo agli archivi della Prelatura dell’Opus Dei. I due studiosi hanno potuto consultare una vasta mole di materiali — documenti inediti, appunti personali, lettere e scambi epistolari — che coprono quasi un secolo di storia: dalla fondazione dell’Opera nel 1928 fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

