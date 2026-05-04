Opes da stasera scattano i playoff La Coccinella prima testa di serie

Dopo 12 giornate si conclude la regular season e si aprono i playoff, con la Coccinella che si posiziona come prima testa di serie. La partita tra le squadre coinvolte si svolgerà nel prossimo turno, mentre tra i portieri in campo si confrontano Novelli, di Zeta Club Ferrara, e Di Mauro, di Gastronomia Cantelli. L’unico team considerato outsider è il Bello Immobiliare.

Con la disputa della 12° giornata è terminata la regular season, da stasera al via i playoff. La testa di serie n° 1 sarà il Bar la Coccinella, ma la differenza potrebbero farla i portieri, Novelli per lo Zeta Club Ferrara e Di Mauro per la Gastronomia Cantelli, outsider il Bello Immobiliare. Nei playoff di Serie A subito il superclassico Sol de Montalto – Streat, attesa anche per le grandi deluse Osteria Strabassotti – Fast Car. Nei Play Off di Serie B le Teste di Serie Caplaz e Audita se la vedranno con Sushi Tokyo e Giglio vincitori dei due gironi di Serie B, incerte sia Bar Duomo – Fondazione dalla Terra alla Luna che Dodicieventi – Ferrari Futsal Team.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Opes, da stasera scattano i playoff. La Coccinella prima testa di serie Notizie correlate Leggi anche: Calcio a 5 opes. Continua il testa a testa tra Coccinella e Zeta Club. Giglio capolista, sconfitta in volata dal Roverella Calcio a 5 Opes. Bar La Coccinella fatica ma resta imbattutoNella 2° giornata della Serie A Centro del Carrello la capolista Bar la Coccinella va in grande difficoltà contro il Dodicieventi, che si porta sul...