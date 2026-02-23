Calcio a 5 Opes Bar La Coccinella fatica ma resta imbattuto

Il Bar La Coccinella ha subito una sconfitta nella seconda giornata della Serie A Centro del Carrello, a causa di una prestazione difficile contro il Dodicieventi. Villani ha segnato due volte, prima con una diagonale e poi con una sforbiciata, portando avanti i padroni di casa. La Coccinella ha pareggiato grazie a Boarini e Bosi, ma Tralli ha concluso la partita con un gol su azione d’angolo, portando il risultato finale a favore degli avversari.
Nella 2° giornata della Serie A Centro del Carrello la capolista Bar la Coccinella va in grande difficoltà contro il Dodicieventi, che si porta sul 2-0 con la doppietta di Villani, diagonale dalla sinistra per l’1-0 e sforbiciata al volo che vale il raddoppio; la Coccinella torna in parità con Boarini e Bosi, ma è Tralli su azione d’angolo a riportare avanti il Dodicieventi, 3-2. Nel finale, lo stesso Tralli è sfortunato nel deviare nella propria porta una conclusione velleitaria di Mariani, autogol che mantiene imbattuto il Bar la Coccinella. Con lo Zeta Club che ha riposato, al 2° posto sale la Squadra Cuscinetto che approccia malissimo la gara contro lo Streat, 0-3 al 13’, Arenga, Barani e Gennari, va al riposo sull’1-3, poi ne segna 6 di fila, 8-4 il finale con tripletta di Rigoni e doppietta di Forsch. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

