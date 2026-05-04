Operaio perde la vita schiacciato da un carrello elevatore nell’Aquilano

Un uomo di 47 anni è deceduto in un incidente sul lavoro in una fabbrica dell’area industriale di Bazzano, nell’est dell’Aquila. Secondo quanto ricostruito, l’operaio è stato schiacciato da un carrello elevatore durante le attività nello stabilimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale in una fabbrica dell’area industriale. Un operaio di 47 anni ha perso la vita in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento a Bazzano, nella zona industriale a est dell’Aquila. Dinamica ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un carrello elevatore durante le attività lavorative. Le circostanze precise dell’accaduto non sono ancora del tutto definite. Inutili i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma non è stato possibile salvare l’operaio. Indagini in corso.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operaio perde la vita schiacciato da un carrello elevatore nell’Aquilano Notizie correlate Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell’AquilanoUn operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella fabbrica Hca, a Bazzano, nell’area industriale dell’Aquila est. Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da un carrello elevatoreL'Abruzzo piange un'altra vittima a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato nella fabbrica Hca a Bazzano, nell'area industriale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente mortale sulle autostrade della Liguria nella notte: perde la vita un motociclista di 42 anni; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni; Cade da un capannone, operaio muore in ospedale; Malore fatale a letto. Operaio muore a 50 anni. Era padre di due figlie. Tragedia a Napoli: operaio perde la vita nel cantiere di una gioielleria.Questa mattina si è verificato un dramma a Napoli, nel quartiere Chiaia, dove un operaio di 45 anni, Ciro Mennella, ha tragicamente perso la vita mentre si trovava all’interno del cantiere per la rist ... napolipiu.com Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anniTragedia ad Acerra: un operaio muore per un incidente sul lavoro presso la Ecologia Italiana. Indagini in corso sulla sicurezza. stylo24.it Grave incidente alla Cargo City di Malpensa: operaio perde una gamba #malpensa - facebook.com facebook