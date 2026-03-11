Afi Falaut | al Teatro Pasolini di Salerno il concerto inaugurale della stagione
Il Teatro Pasolini di Salerno ospiterà lunedì 16 marzo alle ore 18.30 il concerto "I 5 Elementi". L'esibizione segna l'apertura ufficiale della stagione concertistica 2026 promossa dall'Associazione Afi Falaut Ets sul territorio cittadino e provinciale.Il concertoIl violinista Alessandro Quarta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
“I 5 ELEMENTI”: al Teatro Pasolini di Salerno il concerto inaugurale della stagione AFI FALAUT ETS 2026Il Teatro Pasolini di Salerno, affacciato sul suggestivo Lungomare Trieste, ospiterà lunedì 16 marzo alle ore 18.
