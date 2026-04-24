Sequestrati 17 fossili dal valore inestimabile a Palermo arrivavano dalla Spagna | come sono stati scoperti

A Palermo, la Guardia di Finanza ha sequestrato 17 reperti fossili provenienti dalla Spagna, accusati di essere stati importati illegalmente. I fossili, di grande valore storico e scientifico, sono stati scoperti durante controlli mirati sulle merci in arrivo nel porto cittadino. L'operazione fa parte di un'azione più ampia contro il traffico illecito di beni culturali, che mira a tutelare il patrimonio archeologico e naturalistico.

È di 17 reperti fossili sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Palermo contro il traffico illecito di beni culturali. I reperti, importati senza la documentazione prevista dalla normativa europea, sono stati affidati in custodia giudiziale al Museo Geologico G.G. Gemmellaro per la loro esposizione pubblica. Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al commercio illegale di beni culturali. I militari del Comando Provinciale di Palermo hanno individuato e sequestrato numerosi reperti fossili che erano stati acquistati e detenuti in modo illecito.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sequestrati 17 fossili dal valore inestimabile a Palermo, arrivavano dalla Spagna: come sono stati scoperti Notizie correlate Furto nel Parmense, spariscono tre quadri dal valore inestimabile: i ladri sono entrati forzando il portoneClamoroso furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca che si trova a Mamiano, una frazione di Traversetolo, Parma. I 17 reperti fossili recuperati dalla Guardia di Finanza di PalermoLa Guardia di Finanza di Palermo ha recuperato 17 reperti fossili in un’operazione sul commercio illegale di beni culturali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dopo l'artiglio di dinosauro, sequestrati altri 16 reperti fossili in aeroporto: saranno esposti al museo; Palermo, sequestrati 17 reperti fossili risalenti a 50 milioni di anni fa; Palermo, sequestrati 17 reperti fossili risalenti a 50 milioni di anni fa; Palermo, sequestrati 17 reperti fossili risalenti a 50 milioni di anni fa. Sequestrati 17 fossili dal valore inestimabile a Palermo, arrivavano dalla Spagna: come sono stati scopertiSequestrati 17 reperti fossili importati illegalmente a Palermo: la Guardia di Finanza interviene contro il traffico illecito di beni culturali. virgilio.it REPERTI FOSSILI Palermo, sequestrati 17 reperti fossili di 50 milioni di anni faIndividuati dai militari della Compagnia di Palermo Punta Raisi, che hanno intercettato diverse spedizioni provenienti dall’estero ... statoquotidiano.it Villa trasformata in raffineria clandestina: sequestrati oltre 7 chili di cocaina. Tre arresti Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Morte del cane Dodo, sequestrati i pitbull che lo hanno ucciso: indagini in corso a Focene - La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. x.com