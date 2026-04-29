OpenAI ha inserito divieti specifici nelle istruzioni operative del suo modello Codex CLI riguardo alle creature mitiche, come i goblin. Questa modifica mira a prevenire che il sistema produca contenuti relativi a queste figure all’interno del suo funzionamento. La misura riguarda esclusivamente le indicazioni inserite nel codice e le risposte generate dal modello, senza coinvolgere aspetti legali o altre aree. La decisione è stata comunicata come parte degli aggiornamenti ai parametri di funzionamento del software.

? Cosa sapere OpenAI inserisce divieti su creature mitiche nelle istruzioni operative del modello Codex CLI.. L'integrazione di GPT-5.5 con OpenClaw causa derive semantiche e allucinazioni durante il coding.. Le istruzioni operative di Codex CLI, lo strumento a riga di comando di OpenAI per la generazione di codice, contengono un divieto esplicito e ripetuto che proibisce al modello di menzionare creature mitiche o animali come goblin, troll, orchi, procioni, gremlin o piccioni, a meno che non siano strettamente necessari alla richiesta dell’utente. La scoperta di queste linee di codice è emersa dopo una pubblicazione su X, rivelando come l’azienda abbia cercato di limitare comportamenti imprevisti del software.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI blocca i goblin: il mistero delle creature nel codice IA

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