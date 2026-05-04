Open Week UniVr | cinque giorni alla scoperta delle lauree magistrali

L'università di Verona ha avviato l'Open Week il 4 maggio, dedicata alla presentazione delle lauree magistrali offerte dall'ateneo. L'evento durerà fino all'8 maggio e offre agli interessati l'opportunità di conoscere i corsi di laurea disponibili e le modalità di iscrizione. Durante questa settimana, saranno organizzate diverse iniziative e incontri informativi rivolti a studenti e studentesse che stanno considerando il prossimo passo nel percorso universitario.

L’università di Verona inaugura oggi, 4 maggio, l'Open Week dedicata alla presentazione dell'offerta formativa delle lauree magistrali, un appuntamento che si protrarrà fino all'8 maggio per orientare studentesse e studenti nella scelta del proprio futuro accademico.L'iniziativa, che coinvolge i.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistraliFirenze, 8 aprile 2026 – Un’occasione preziosa per proseguire gli studi in modo mirato. Open Day delle Lauree Magistrali al campus universitario di ArezzoArezzo, 29 aprile 2026 – Open Day delle Lauree Magistrali al campus universitario di Arezzo il 6 maggio 2026 dalle ore 9. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Open week, cinque giorni per scoprire le lauree magistrali; Open Week, l’Università di Verona apre le porte alle lauree magistrali; L'Università di Verona presenta le sue lauree magistrali: il programma dell'Open Week; Organizzazione, studenti e ricerca al centro dell’innovazione. Open week, cinque giorni per scoprire le lauree magistrali | #UnivrMagzine Dal 4 all'8 maggio si terranno gli Open Week delle lauree magistrali dell'Università di Verona. Si tratta di incontri per raccontare in modo approfondito la propria offerta formativa, offren - facebook.com facebook