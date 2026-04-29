open day delle lauree magistrali al campus universitario di arezzo

Il 6 maggio 2026, presso il campus universitario di Arezzo, si svolgerà l'Open Day dedicato alle Lauree Magistrali. L'evento inizierà alle 9 del mattino e sarà aperto a studenti interessati a conoscere i corsi di laurea avanzata offerti dall’ateneo. Durante la giornata, saranno disponibili incontri con docenti e approfondimenti sui percorsi formativi, con l’obiettivo di fornire informazioni dettagliate sui programmi di studio.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Open Day delle Lauree Magistrali a l campus universitario di Arezzo il 6 maggio 2026 dalle ore 9.30. Sono in calendario il 6 maggio 2026, al campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena gl i Open Day delle lauree magistrali. Un’occasione per presentare i corsi di laurea di secondo livello che si tengono nella sede aretina. Gli incontri si terranno dalle ore 9.30 alle ore 13.30, nell'Aula 3 della palazzina Donne (viale Cittadini, 33). Saranno presentati i corsi di laurea magistrale in: Lingue per l'impresa e lo sviluppo; Storia e filosofia; Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni; Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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