Orientamento universitario | una open week dedicata alle lauree magistrali

A partire da lunedì, si svolge a Firenze una settimana dedicata all’orientamento universitario rivolta agli studenti interessati alle lauree magistrali. L’evento offre incontri e presentazioni per approfondire le diverse opportunità di studio e le specificità dei corsi di laurea magistrale disponibili presso le università locali. La settimana si rivolge a studenti delle scuole superiori e a chi sta valutando un percorso di specializzazione post-laurea.

Firenze, 8 aprile 2026 – Un’occasione preziosa per proseguire gli studi in modo mirato. Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile si svolgerà l’ Open Week Lauree Magistrali, una settimana di appuntamenti online, interamente dedicata a chi vuole esplorare l’offerta delle lauree magistrali dell’ateneo fiorentino, che comprende oltre 70 percorsi formativi, di cui alcuni in lingua inglese ed altri realizzati in collaborazione con atenei europei per il conseguimento di un doppio titolo. Docenti e laureati Unifi illustreranno programmi, requisiti di accesso e opportunità professionali. Le studentesse e gli studenti potranno partecipare alle presentazioni dei corsi, conoscere i servizi di ateneo, le opportunità di tirocinio e la mobilità internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistrali Lauree abilitanti, orientamento pre-universitario, STEM e diritto allo studio tra le priorità del MUR nell’Atto di indirizzo 2026Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’atto che orienta, per l’anno 2026, l’attività amministrativa e strategica del dicastero. Open Day - Lauree Magistrali del @diiemromatre Temi più discussi: Uno su cento: percorso di orientamento in Università; Salone dell'Orientamento; Professioni Sanitarie: raddoppiano in due anni gli studenti interessati; L’Insubria si presenta, open day l’11 aprile. Tra le novità farmacia a Como. Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistraliL’iniziativa si svolgerà online dal 13 al 17 aprile. Per le laureate e i laureati triennali, interessati a proseguire gli studi, l’Università di Firenze propone un’iniziativa per sostenerli nella scel ... lanazione.it Orientamento, all'Ateneo fiorentino un’intera Open Week dedicata alle lauree magistraliDa lunedì 13 a venerdì 17 aprile si svolgerà l’Open Week Lauree Magistrali, una settimana di appuntamenti online ... gonews.it PROMO DI APRILE ATTIVE! Non perdere l’occasione di iniziare il tuo percorso universitario con vantaggi esclusivi. Polo di Orientamento Universitario ISM POZZUOLI Contattaci ora per avere tutte le informazioni. #ISMPozzuoli #PoloUniversitario #Ori - facebook.com facebook