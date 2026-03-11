Sogin apre al pubblico le porte di quattro centrali nucleari in dismissione

. Prendono infatti il via da lunedì 16 marzo sul sito della Sogin le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di 'Open gate'. Con questa iniziativa il gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le porte delle quattro centrali nucleari italiane fuori uso. Le iscrizioni, esclusivamente on line, si chiuderanno domenica 26 aprile e fino a esaurimento posti. L'evento coinvolge le centrali di Trino (Vercelli), che raggiunse durante l'esercizio il record mondiale di funzionamento a piena potenza, Caorso (Piacenza), la più grande del nostro Paese, Latina, all'epoca del suo avvio la centrale più potente d'Europa, e Garigliano (Caserta), con la caratteristica "sfera bianca" che racchiude il reattore, patrimonio architettonico italiano.