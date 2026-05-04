Open Gate oltre 3mila visitatori attesi nelle centrali nucleari in dismissione

Le iscrizioni per la quinta edizione di Open Gate si sono concluse con oltre 3.000 partecipanti registrati. L’evento, organizzato da Sogin, si svolgerà nel fine settimana del 16 e 17 maggio e prevede l’apertura delle centrali nucleari italiane in dismissione di Trino, Caorso, Latina e Garigliano al pubblico. Questa iniziativa permette di visitare gli impianti che sono stati chiusi da diversi anni.

AGI - Si sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali nucleari italiane in dismissione di Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE). L’evento registra complessivamente oltre 5.500 adesioni, di cui 3.097 partecipanti attesi nelle due giornate, 1.949 iscritti ad una specifica lista d’attesa e circa 500 fra rappresentanti istituzionali, giornalisti e iscritti a Open Gate Community, l’iniziativa che si svolgerà venerdì 15 maggio. In questa data, le quattro centrali accoglieranno infatti...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Open Gate, oltre 3mila visitatori attesi nelle centrali nucleari in dismissione Notizie correlate Open Gate Sogin: record di adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione, c'è anche CaorsoSi sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico,... Open Gate 2026: 4 centrali nucleari si aprono al pubblicoLe iscrizioni sono ufficialmente aperte per partecipare alla quinta edizione dell’iniziativa Open Gate 2026, un evento che vedrà l’apertura delle...