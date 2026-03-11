Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione di Open Gate 2026, evento che permette al pubblico di visitare quattro centrali nucleari in dismissione. Durante l'iniziativa, i visitatori potranno accedere alle strutture che sono state dismesse, partecipando a visite guidate organizzate in diverse date. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere da vicino le centrali nucleari ormai inattive.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per partecipare alla quinta edizione dell’iniziativa Open Gate 2026, un evento che vedrà l’apertura delle centrali nucleari in dismissione al pubblico. Il Gruppo Sogin ha annunciato che le visite si terranno il fine settimana del 16 e 17 maggio, con la possibilità di accedere alle strutture di Trino, Caorso, Latina e Garigliano. Le prenotazioni online partiranno lunedì 16 marzo dal sito ufficiale e rimarranno disponibili fino a domenica 26 aprile o fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’evento promette di trasformare siti industriali storici in luoghi di apprendimento accessibile a tutti, inclusi i bambini dai sei anni in su se accompagnati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Open Gate 2026: 4 centrali nucleari si aprono al pubblico

Articoli correlati

Leggi anche: Sogin apre al pubblico le porte di quattro centrali nucleari in dismissione

Contratto Pubblico impiego Funzioni centrali: si definirà come usare l’Intelligenza artificiale negli uffici. Aumenti fino a 208,80 euro per le Funzioni centraliNella bozza di contratto per il rinnovo del comparto delle Funzioni centrali relativa al triennio 2025-2027 sono indicati incrementi dello stipendio...

Altri aggiornamenti su Open Gate

Discussioni sull' argomento Il Consiglio comunale di Bra ratifica la prima variazione al Bilancio 2026; 40Hz: a Milano il progetto che unisce musica e benessere.

Sogin apre le porte alle 4 centrali nucleari italiane, lunedì 16 marzo si aprono le iscrizioni per Open Gate 2026Al via lunedì 16 marzo su www.sogin.it le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’iniziativa con cui il Gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio ... adnkronos.com

Sogin, lunedì 16 marzo si aprono le iscrizioni per Open Gate 2026Open Gate rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e richiesti dal pubblico per informare in modo trasparente sul tema del nucleare. italpress.com

Canon Italia. . Scopri Canon EOS C50: Cinema EOS full frame compatta con sensore 7K Full Frame Open Gate per immagini davvero cinematografiche. - facebook.com facebook