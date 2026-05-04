Onirika e quella navigazione sospesa tra sogni e fotografie | la mostra di Lorenzo Parenzan

Venerdì 15 maggio alle 18 si terrà l'inaugurazione di una nuova mostra fotografica presso un punto vendita di arredamento in via San Francesco D’Assisi. La mostra, intitolata “Onirika”, è realizzata dall’autore Lorenzo Parenzan e sarà aperta al pubblico dal 4 al 31 maggio. L’esposizione presenta una serie di fotografie che mettono in relazione sogni e immagini visive, creando un percorso tra realtà e fantasia.