Processo Hydra il boss camorrista Gioacchino Amico si pente e diventa collaboratore di giustizia

Gioacchino Amico, nato nel 1986 a Canicattì, è stato chiamato a testimoniare nel processo Hydra. È considerato un presunto boss del clan di Michele Senese e ha deciso di collaborare con la giustizia. La sua testimonianza si inserisce in un procedimento che coinvolge diversi soggetti legati alla criminalità organizzata. L'udienza si è concentrata sulle dichiarazioni rese dall'ex boss.

Gioacchino Amico, nato a Canicattì nel 1986, presunto boss del clan di Michele Senese, è il nuovo collaboratore di giustizia nel processo Hydra. Il suo nome spunta dopo il suicidio in carcere dell'altro collaboratore, Bernardo Pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Alleanza tra mafie in Lombardia: si pente il presunto boss Gioacchino AmicoC'è un nuovo pentito nel procedimento «Hydra» sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia ed è Gioacchino Amico , presunto... Si pente l’uomo in più del Consorzio mafioso. Gioacchino Amico ai pm: vi dico tutto sugli affari di Messina DenaroHa raccontato degli interessi economici di Matteo Messina Denaro e non era mai successo dalla morte dell’ex primula rossa di Castelvetrano. Altri aggiornamenti su Processo Hydra Temi più discussi: Bernardo Pace, suicida in carcere a Torino il boss pentito dell'inchiesta antimafia Hydra; Suicida il boss che stava svelando ai pm i segreti di Hydra; Il giallo del boss suicida in carcere che conosceva i segreti di Matteo Messina Denaro; Mafie al nord, il mistero della morte in carcere del boss Bernardo Pace: si era pentito un mese fa. Processo Hydra, il boss camorrista Gioacchino Amico si pente e diventa collaboratore di giustiziaGioacchino Amato, nato a Canicattì nel 1986, presunto boss del clan di Michele Senese, è il nuovo collaboratore di giustizia nel processo Hydra ... fanpage.it Processo Hydra, si pente il presunto boss AmicoC'è un nuovo collaboratore di giustizia nel procedimento Hydra sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia. Si tratta di Gioacchino Amico, presunto vertice del sistema mafios ... tg24.sky.it Inchiesta Hydra, al via il processo sull’alleanza tra mafie. La Procura di Torino indaga sul suicidio di Bernardo Pace x.com Report. . Al via questa mattina la prima udienza del processo con rito ordinario scaturito dalla maxi inchiesta “Hydra”, che ha portato alla luce l’esistenza di un’alleanza tra camorra, Cosa nostra e ’ndrangheta in Lombardia Il 12 gennaio scorso, con rito abbrevi - facebook.com facebook