Un politico ha commentato le dichiarazioni di un avvocato, affermando che le parole di quest’ultimo non sono semplici opinioni ma vere e proprie minacce. Secondo il politico, le affermazioni di Gratteri, pubblicate sul Foglio, contengono un tono minaccioso nei confronti di un giornalista. La discussione riguarda la natura delle dichiarazioni e il loro possibile impatto sulla libertà di stampa.

Le parole di Gratteri "non sono semplici opinioni, soprattutto quando hanno un velo, neanche tanto sottile, di minaccia nei confronti di un giornalista ". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Sky Tg24, ha commentato le frasi che il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha detto questo giornale. Le parole di Gratteri. Il procuratore di Napoli, ospite fisso di La7 e noto volto della campagna referendaria per il No, aveva lasciato intendere in tv che il vincitore del festival di Sanremo, autore della canzone "Per sempre Sì", avrebbe in realtà votato No. Ma lo stesso Sal Da Vinci ha smentito. Interpellato dal Foglio su questo episodio, Gratteri ha detto che scherzava, che era un gioco con il conduttore Massimo Gramellini, che bisognava ridere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mantovano: "Da Gratteri al Foglio non semplici opinioni ma minacce"

Articoli correlati

Referendum: Comitato Camere Penali, solidarietà al Foglio per minacce GratteriIl Comitato Camere Penali condanna le parole del procuratore Gratteri come intimidazione nei confronti del quotidiano Il Foglio e dei suoi...

La Fnsi contro Gratteri: le minacce al Foglio sono incompatibili con l’articolo 21 della Costituzione“Ho letto le parole di Gratteri al Foglio e contro il Foglio e mi hanno colpito”, dice Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione...

Una selezione di notizie su Mantovano Da Gratteri al Foglio non...

Temi più discussi: Referendum, Meloni in piazza. Lite su Mantovano e i cattolici; Mantovano sul caso Paragon: Aspettiamo la fine delle inchieste; Giusi Bartolozzi, l’ipotesi spostamento: per la capo staff di Nordio un ruolo al dipartimento?; Gratteri contro il Foglio: Faremo i conti dopo il referendum.

Mantovano: Da Gratteri al Foglio non semplici opinioni ma minacceLe parole di Gratteri non sono semplici opinioni, soprattutto quando hanno un velo, neanche tanto sottile, di minaccia nei confronti di un giornalista. Così il sottosegretario alla presidenza del ... ilfoglio.it

Referendum, Mantovano non fa sconti a Gratteri: Da lui non semplici opinioni ma minacceIl sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervistato da SkyTg24, ha affrontato in rapida successione tre dossier: le dichiarazioni del procuratore capo di Napoli Nicola Gr ... msn.com

Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ed Enrico Grosso, Docente di Diritto Costituzionale, Presidente comitato per il NO, questa sera #11marzo ospiti a #CinqueMinuti. x.com

Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e Enrico Grosso, Docente di Diritto Costituzionale, Presidente comitato per il NO, questa sera #11marzo ospiti a #CinqueMinuti. - facebook.com facebook