Smartphone e iPad rubati in una struttura sanitaria cade l’accusa di ricettazione | assolto

Un procedimento giudiziario riguardante il furto di uno smartphone e di un iPad in una struttura sanitaria si conclude con un’assoluzione piena per l’imputato. Inizialmente accusato di ricettazione, l’uomo è stato prosciolto da ogni accusa dopo il processo, che si è protratto per due minuti. La decisione è stata comunicata in tribunale, chiudendo così il caso senza ulteriori conseguenze legali.

Si chiude con un’assoluzione piena il procedimento per ricettazione che vedeva imputato A.G., 35enne di Ceppaloni, finito sotto processo per la presunta detenzione di dispositivi informatici di provenienza illecita. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa G. Palmieri, al termine del rito abbreviato, ha pronunciato sentenza di assoluzione escludendo la responsabilità penale dell’imputato. La vicenda trae origine dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, che aveva portato alla citazione diretta a giudizio per il reato di ricettazione. Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo avrebbe ricevuto e...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Smartphone e iPad rubati in una struttura sanitaria, cade l’accusa di ricettazione: assolto Notizie correlate Beccato con 17 grammi di eroina nascosti in auto: assolto, cade l’accusaTempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” il processo a carico di Olindo... Cade l'accusa di truffa sui fondi post-sisma, assolto imprenditore agricolo della BassaSi è chiuso con un'assoluzione in primo grado il processo a carico di un imprenditore agricolo del Modenese, accusato di aver orchestrato una truffa... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Truffa Apple Pay: come funziona e come evitare la mossa svuota conto; Chinaglia, il pirata Long John del calcio: focus nell'App de la Lettura. Viareggio, scuola svaligiata in pieno giorno: 16 smartphone e un bancomat rubati, fermati i ladriColpo in pieno giorno, martedì, all’interno del liceo classico Carducci di Viareggio. Due persone esterne all’istituto sono riuscite ad entrare in un’aula in quel momento vuota, portando via 16 ... corrierefiorentino.corriere.it Bari, tassisti nel mirino dei ladri: rubati 5 smartphone di servizio dalle auto in sostaIl Lupin degli smartphone è tornato a colpire i taxi baresi. Si tratta del quinto caso in un solo mese: la dinamica sembra essere sempre la stessa. Finestrino aperto, un momento di distrazione e ... bari.repubblica.it Video mostra uno smartphone Samsung sciogliere la plastica: facciamo chiarezza x.com Il Fatto Quotidiano è anche su WhatsApp Puoi ricevere direttamente sul tuo smartphone le notizie più rilevanti, gli approfondimenti, le inchieste e gli editoriali della nostra redazione. Cerca su WhatsApp il canale "Il Fatto Quotidiano" e iscriviti per portare co - facebook.com facebook