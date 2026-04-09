Beccato con 17 grammi di eroina nascosti in auto | assolto cade l’accusa

Un uomo di 63 anni è stato assolto dal tribunale di Benevento dopo essere stato trovato in possesso di 17 grammi di eroina nascosti nella propria auto. L’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti è caduta perché il fatto non costituisce reato. La vicenda si è conclusa con questa decisione, al termine di un processo che ha visto l’uomo difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” il processo a carico di Olindo Castelluccio, 63enne di Apice, celebrato dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa Monaco. La decisione ha escluso ogni responsabilità penale dell’imputato, ponendo fine a una vicenda giudiziaria iniziata con un arresto in flagranza. L’uomo è stato difeso dall’avvocato Luca Russo. Secondo quanto ricostruito nella fase delle indagini, all’uomo veniva contestata la detenzione, ai fini di cessione a terzi, di sostanza stupefacente del tipo eroina e 6-monoacetilmorfina. In particolare, gli inquirenti avevano indicato un quantitativo complessivo di circa 17 grammi, ritenuto equivalente a circa 64 dosi medie singole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Beccato con 17 grammi di eroina nascosti in auto: assolto, cade l’accusa Leggi anche: Droga in auto, oltre 200 grammi tra hashish e marijuana: assolto dall’accusa di spaccio Leggi anche: Pusher beccato con 2 chili di hashish. Venti panetti nascosti nell’auto