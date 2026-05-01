01 05 – Israele blocca la Flotilla vicino Creta – Garlasco Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi – Lettera di richiamo Rai a Ranucci

Il 1° maggio, un'unità navale israeliana ha fermato una flottiglia di attivisti nel tratto di mare vicino a Creta, portando all'arresto di 175 persone, tra cui 23 italiani. La decisione ha suscitato reazioni da parte dell’Unione Europea, che ha espresso la propria opposizione alla modalità di consegna degli aiuti e ha ribadito l’importanza di rispettare la libertà di navigazione. Nel frattempo, in ambito giudiziario, il nome di un imputato è tornato sulle pagine dei quotidiani in relazione a un caso di omicidio avvenuto alcuni anni fa.

Israele blocca la Flotilla vicino Creta, arrestati 175 attivisti, fra loro 23 italiani. Ue: “Scoraggiamo la Flotilla come forma di consegna degli aiuti,ma la libertà di navigazione va rispettata. Meloni condanna l’attacco: “Liberare immediatamente gli italiani fermati illegalmente”. Garlasco: Sempio accusato di omicidio aggravato da crudeltà e motivi abietti. Per i pm c’è un solo assassino, il movente è sessuale e Chiara Poggi è stata uccisa con 12 colpi. I legali del 38enne: “Movente fantasmagorico e basiti dalle aggravanti”. Lettera di richiamo Rai a Ranucci per le rivelazioni a “È sempre Cartabianca”. Il giornalista: “Nessun timore di affrontare Nordio in giudizio”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 01/05 – Israele blocca la Flotilla vicino Creta – Garlasco, Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi – Lettera di richiamo Rai a Ranucci Notizie correlate Garlasco, "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale", il movente dell'omicidio secondo i pm di PaviaLa procura sostiene che il 38enne abbia aggredito la Poggi da solo, con l'aggravante dei "motivi abietti legati all'odio provato nei confronti della... Garlasco, Andrea Sempio ricostruisce la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. La libreria, la nonna e quei 33 secondi di telefonata: “Solo squilli tra amici”L'intervista ad Andrea Sempio andata in onda ieri sera a "Quarto Grado" su Rete 4: la pista della droga, i movimenti di quella mattina e i messaggi...