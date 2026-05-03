Omicidio Iannitti | rinviati i rilievi per il maltempo attesa per l’autopsia

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i rilievi scientifici previsti nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di un giovane di 20 anni sono stati rinviati. La vittima è stata trovata senza vita nei giorni scorsi a Sessa Aurunca. Attualmente, si attende l’esito dell’autopsia, che dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulla causa del decesso. Le operazioni sulla scena del crimine sono state posticipate fino a nuovo avviso.

Slittano a causa del maltempo i rilievi scientifici nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Vincenzo Iannitti, il 20enne ucciso nei giorni scorsi a Sessa Aurunca. Le operazioni, previste presso l’abitazione del 19enne Victor Uratoriu, reo confesso del delitto, sono state rinviate a nuova data.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Omicidio di Giuseppe Pirani, si scava nei rapporti familiari. Attesa per l'autopsiaL'80enne trovato senza vita con ferite da arma da taglio, nel suo Podere lungo la Migliara 48. Omicidio Iannitti, svolta nella notte. Fermato 19enne: confessa l’omicidio e l’occultamento del corpoSvolta nelle indagini sulla morte di Vincenzo Iannitti, il 20enne di San Castrese di Sessa Aurunca ritrovato senza vita dopo oltre un mese dalla... Una raccolta di contenuti Si parla di: OMICIDIO IANNITTI, convalidato il fermo dell'indagato. La difesa: Momento di blackout, chiederemo il rito abbreviato e l'infermità mentale. L'omicidio di Vincenzo Iannitti, il racconto: «Odore troppo forte, così è partita una segnalazione. I due ragazzi? Cresciuti insieme»Era scomparso un mese fa, il 18 marzo scorso, dalla provincia di Caserta: ritrovato senza vita. Il cadavere di Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca, era in avanzato stato ... ilmattino.it Omicidio Iannitti, c'è un fermo: un 19enne ha confessatoIl ragazzo ha ammesso di aver ucciso il 20enne con due coltellate e di aver occultato il cadavere. Si indaga sul movente ... rainews.it