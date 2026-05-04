Omicidio Eros Rossi i primi risultati dell' autopsia | oltre 200 i colpi inferti

I risultati preliminari dell'autopsia sull’omicidio di Eros Rossi indicano che la vittima ha subito oltre 200 colpi. La notizia arriva dopo l’ordinanza del giudice che ha disposto la custodia in carcere di Teodoro Cavaliere, con il tribunale di Brindisi che aveva già evidenziato numerosi fendenti sul corpo dell’uomo. I dettagli ufficiali delle analisi sono stati resi noti nelle ultime ore, fornendo una prima visione delle ferite inflitte.

BRINDISI - Se il gip del tribunale di Brindisi Simone Orazio, nell'ordinanza che dispone la custodia in carcere di Teodoro Cavaliere, ha parlato di numerosi colpi inferti sul corpo della vittima, dopo i risultati preliminari dell'autopsia si può essere più precisi. Sono oltre 200, i colpi. Per la.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Omicidio a Torre Canne: oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros RossiBRINDISI - Oltre cento i colpi inferti sul corpo, ma soprattutto sul viso, di Eros Rossi. Omicidio Eros Rossi, eseguita l'autopsia: servirà a fare chiarezza sulla dinamica del delittoBRINDISI - Cinque ore di autopsia, un esame essenziale per dipanare i dubbi intorno all'omicidio di Eros Rossi, il 39enne ucciso nella notte tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio a Torre Canne: oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros Rossi; Omicidio Rossi a Fasano: Sferrati 100 colpi di cacciavite. Cavaliere ha inviato le foto del cadavere al padre e alla ex; Omicidio di Eros Rossi, ancora molte cose da chiarire; Fasano, omicidio Eros Rossi: eseguita l’autopsia per fare luce sulla dinamica. Omicidio a Torre Canne, Eros Rossi ucciso con decine di colpi: indagini in corso sulla dinamicaFASANO (BRINDISI) – Un omicidio brutale, ancora avvolto da diversi punti da chiarire, scuote la comunità tra Torre Canne e Brindisi. Eros Rossi, 41 anni, è stato trovato senza vita all’interno di una ... brindisisera.it EROS ROSSI Omicidio nel Brindisino, arrestato 40enne. La vittima si chiamava Eros RossiSecondo quanto ricostruito, sarebbe stato lo stesso presunto autore del delitto a contattare le forze dell’ordine e a confessare l’accaduto ... statoquotidiano.it Omicidio a Torre Canne, Eros Rossi ucciso con decine di colpi: indagini in corso sulla dinamica - facebook.com facebook