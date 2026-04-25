Omicidio a Torre Canne | oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros Rossi

A Torre Canne, un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua villetta, con più di cento colpi inferti sul corpo e sul viso. La scena del crimine mostrava evidenti segni di violenza. La polizia ha sequestrato prove e sta indagando per chiarire i motivi e le modalità dell'omicidio. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità è stato ancora reso pubblico.

BRINDISI - Oltre cento i colpi inferti sul corpo, ma soprattutto sul viso, di Eros Rossi. La scena che si è concretizzata davanti agli occhi di chi è entrato nella villetta di Torre Canne, in cui il 41enne brindisino è stato ucciso, lasciava poco all'immaginazione. O almeno, così sembrava, prima.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fasano: omicidio a Torre Canne, un arresto All'albaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del... Omicidio a Torre Canne: il Gip ricostruisce la notte di sangue. Cade l’ipotesi della legittima difesaBRINDISI – Non sarebbe stata una reazione disperata per salvarsi la vita, ma un’aggressione unilaterale e brutale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio di Torre Canne, arrestato un uomo di 40 anni; Omicidio nel Brindisino, ucciso 41enne a colpi di cacciavite: arrestato un uomo; Fasano, Eros Rossi ucciso a colpi di cacciavite nella sua villa. Arrestato 40enne: ha chiamato i carabinieri e confessato; Lite nella notte finisce in tragedia: uomo ucciso in una villetta. Preso l'autore. AGGIORNAMENTO - Omicidio a Torre Canne, fermato 40enne: avrebbe confessato l’uccisione di Eros RossiOmicidio a Torre Canne, fermato 40enne: avrebbe confessato l’uccisione di Eros Rossi Si stringe il cerchio sull’omicidio avvenuto nella notte a Torre Canne, nel territorio di Fasano, dove ha perso la ... brindisisera.it Omicidio a Torre Canne, 41enne ucciso durante una liteUn uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla perifer ... rainews.it Omicidio a Torre Canne, ucciso il 41enne Eros Rossi: il killer Teodoro Cavaliere resta in carcere. Versione smentita https://www.quintopotere.it/omicidio-a-torre-canne-ucciso-il-41enne-eros-rossi-il-killer-teodoro-cavaliere-resta-in-carcere-versione-smentita - facebook.com facebook