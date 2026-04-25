Omicidio a Torre Canne | oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros Rossi

Da brindisireport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre Canne, un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua villetta, con più di cento colpi inferti sul corpo e sul viso. La scena del crimine mostrava evidenti segni di violenza. La polizia ha sequestrato prove e sta indagando per chiarire i motivi e le modalità dell'omicidio. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità è stato ancora reso pubblico.

BRINDISI - Oltre cento i colpi inferti sul corpo, ma soprattutto sul viso, di Eros Rossi. La scena che si è concretizzata davanti agli occhi di chi è entrato nella villetta di Torre Canne, in cui il 41enne brindisino è stato ucciso, lasciava poco all'immaginazione. O almeno, così sembrava, prima.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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