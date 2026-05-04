Omicidio Emanuele Tufano il 18enne che ha sparato condannato a 12 anni

Il 18enne coinvolto nella sparatoria tra gruppi rivali in cui è stato ucciso un ragazzo di 15 anni è stato condannato a 12 anni di reclusione. La vicenda si è verificata il 24 ottobre 2024, e l’uomo è stato ritenuto l’unico maggiorenne tra i partecipanti all’episodio. La sentenza è stata pronunciata in seguito a un procedimento giudiziario che ha analizzato i fatti e le responsabilità di ciascun coinvolto.

È stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, il 18enne ritenuto l’unico maggiorenne coinvolto nella sparatoria tra gruppi rivali in cui, il 24 ottobre 2024, fu ucciso il 15enne Emanuele Tufano.Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con una pena inferiore rispetto alle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Evase dal carcere di Airola e partecipò all’omicidio Tufano: 12 anni a Gennaro De MartinoSpedizione punitiva, dissequestro dei cellulari per i primi quattro arrestati: la Cassazione accoglie il ricorso dei legali Analisi del Ministero... Violenza sessuale su 18enne, maliano condannato a 12 anniL'uomo ha moglie e due figli e all'epoca dei fatti lavorava in cucina in una struttura di accoglienza. Una raccolta di contenuti Omicidio Tufano, condannato l'unico maggiorenne del gruppo rivaleDodici anni di reclusione per tentato omicidio aggravato a Gerardo De Martino, al comando dei ragazzini di piazza Mercato ... rainews.it Napoli, omicidio del 15enne Emanuele Tufano: condanna a 12 anni per unico maggiorenne del gruppo rivaleNapoli - Si chiude con una condanna a 12 anni di reclusione il processo a carico di Gennaro De Martino, unico maggiorenne del gruppo di piazza Mercato, ... pupia.tv