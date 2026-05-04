Evase dal carcere di Airola e partecipò all’omicidio Tufano | 12 anni a Gennaro De Martino

Gennaro De Martino, dopo essere evaso dal carcere di Airola, è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver preso parte a un conflitto a fuoco tra gruppi di giovani rivali collegati a ambienti criminali napoletani. L’episodio si è verificato il 24 ottobre 2024 e ha provocato la morte di un quindicenne durante gli scontri. La vicenda ha avuto luogo nel territorio del Beneventano.

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