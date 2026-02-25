Violenza sessuale su 18enne maliano condannato a 12 anni

Un maliano di 35 anni, che aveva una moglie e due figli, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver commesso una violenza sessuale su una ragazza di 18 anni. All'epoca dei fatti, lavorava come cuoco in una struttura di accoglienza, dove si è verificato l'episodio. La sentenza arriva dopo un procedimento durato diversi mesi, durante i quali sono state ascoltate numerose testimonianze. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

Violenza sessuale su 18enne, maliano condannato a 12 anni

