Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza | l’alibi del sospettato e i molti interrogativi aperti

Nella giornata del 29 aprile, alle 16.30 circa, sulla spiaggia di Platja d'en Bossa a Ibiza, si è verificato l’omicidio di Francesco Sessa. Le autorità hanno raccolto le testimonianze e stanno analizzando l’alibi di un sospettato, mentre restano ancora numerosi interrogativi irrisolti sulla dinamica dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi sta seguendo le indagini in corso.

Il pomeriggio del 29 aprile, intorno alle 16.30, Francesco Sessa è stato ucciso sulla Platja d'en Bossa, una delle spiagge più frequentate di Ibiza. Aveva 35 anni, era originario di Pagani, in provincia di Salerno, e da diversi anni viveva sull'isola spagnola dove lavorava come pizzaiolo. È morto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Francesco Sessa ucciso a Ibiza: fermato e rilasciato il principale sospettatoÈ stato rilasciato dopo un lungo interrogatorio un 45enne originario di Avellino, inizialmente sospettato per l'accoltellamento che ha causato la... Leggi anche: Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italiano Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italiano; Francesco Sessa, il pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza con una coltellata; Ibiza, arrestato un avellinese per l'omicidio del pizzaiolo Francesco Sessa; Giovane italiano ucciso a Ibiza, arrestato un connazionale 45enne. Francesco Sessa ucciso a Ibiza, spuntano 2 testimonianze: «L'indagato non era lì»Mentre proseguono le indagini sull'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani ucciso con una coltellata a Ibiza, mercoledì scorso, al vaglio degli investigatori potrebbero ... ilmattino.it Francesco Sessa, omicidio a Ibiza: svolta nelle indagini e appello della famiglia per la veritàOmicidio di Francesco Sessa a Ibiza, il dolore tra Pagani e le Baleari Chi: il pizzaiolo campano Francesco Sessa, 35 anni, originario di Pagani (provi ... assodigitale.it Omicidio Francesco Sessa, disposto il carcere per il 45enne avellinese, che continua a professarsi innocente #ibiza #omicidio #arresto #tribunale #carcere #pagani#primativvu Il giudice, del Tribunale di primo grado di Ibiza ha disposto, ieri pomeriggio, la cust - facebook.com facebook #Ibiza Il caso dell’omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di origini campane, che lavorava come pizzaiolo. Arrestato un 45enne di Avellino. Ancora non è chiaro il movente. Tra le ipotesi una lite per piccoli traffici di droga. x.com