Un uomo di 45 anni di Avellino, sospettato di aver ucciso un 35enne a Ibiza con un coltello, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio. Dopo le verifiche, è stato rilasciato. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente che ha portato alla morte della vittima. Al momento, non ci sono ulteriori sviluppi ufficiali sulla vicenda.

È stato rilasciato dopo un lungo interrogatorio un 45enne originario di Avellino, inizialmente sospettato per l'accoltellamento che ha causato la morte di Francesco Sessa, il 35enne pizzaiolo di Pagani ucciso mercoledì pomeriggio a Ibiza. L'uomo, a quanto pare conoscente della vittima, era stato fermato alcune ore dopo i fatti, intorno alle 21,30, dalla Guardia Civil. Gli investigatori, dopo aver perlustrato la zona dove si erano verificati i fatti, avevano identificato e fermato il potenziale sospettato. L'uomo è stato interrogato a lungo in merito ai suoi spostamenti ma è risultato estraneo ai fatti, secondo una valutazione fatta dalle forze inquirenti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Francesco Sessa ucciso a Ibiza: fermato e rilasciato il principale sospettato

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