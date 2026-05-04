In un procedimento giudiziario a Monza, i genitori di due minori coinvolti in un omicidio sono stati condannati per aver trascurato la vigilanza sui figli e non aver fornito un’educazione adeguata. La corte ha sottolineato la mancanza di controlli e di un’educazione che avrebbe potuto prevenire le condotte illecite dei minorenni. La decisione si basa su prove relative alla responsabilità genitoriale nel caso di un delitto avvenuto a San Rocco.

Monza – “Non hanno vigilato sui figli minorenni” a cui non hanno “impartito un’educazione formativa” che insegnasse loro “a non tenere condotte illecite”. Con questa motivazione il Tribunale civile di Monza ha condannato i genitori dei due baby killer del quartiere San Rocco a pagare un risarcimento dei danni di 130mila euro ciascuno al padre e alla madre di Cristian Sebastiano, 42 anni, ucciso il 29 novembre del 2020 con più di 30 coltellate dai due ragazzini di 14 e 15 anni di fronte a casa, nei palazzi popolari, per rapinargli una dose di cocaina. I due responsabili sono stati condannati con sentenza definitiva a 12 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione nel processo con il rito abbreviato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di San Rocco, condannati i genitori dei baby killer che uccisero Cristian Sebastiano: “Totale carenza di vigilanza”

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