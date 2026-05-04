Omicidio Cristian Sebastiano a Monza i genitori dei due baby killer risarciranno la famiglia con 260mila euro

A Monza, il 29 novembre 2020, un ragazzo di 14 anni e uno di 15 anni hanno ucciso con coltellate Cristian Sebastiano a San Rocco. I genitori dei due minorenni hanno deciso di risarcire la famiglia della vittima con 260 mila euro. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, mentre proseguono le procedure legali legate al caso.

Cristian Sebastiano è stato ucciso a coltellate il 29 novembre 2020 a San Rocco (Monza) da un 14enne e un 15enne. I genitori dovranno risarcire la famiglia della vittima con 260mila euro. Per i giudici hanno "una parte di responsabilità" nel delitto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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