L’Avis di Arezzo festeggia il primo giorno di primavera con la Merenda del Donatore

L’Avis di Arezzo ha organizzato la tradizionale Merenda del Donatore per celebrare l’arrivo della primavera. L’evento si è svolto il 18 marzo 2026 e ha coinvolto i donatori locali in un momento di convivialità e condivisione. La manifestazione si è svolta presso la sede dell’associazione, attirando numerosi partecipanti di tutte le età.

Arezzo, 18 marzo 2026 – . L’appuntamento è fissato tra le 17.00 e le 18.30 di sabato 21 marzo quando La Bottega del Maspino ospiterà un pomeriggio di incontro, convivialità e gratitudine rivolto a tutti i cittadini che, nel 2025, hanno rinnovato il loro impegno nella donazione di sangue e plasma. L’occasione rappresenterà il momento anche per condividere i buoni risultati raggiunti nell’ultimo anno in cui, nonostante le generali difficoltà dell’associazionismo, è stato registrato un positivo +4%, certificando la crescente sensibilità della comunità aretina verso un gesto semplice ma di fondamentale valore per la salute e la vita di tante persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Avis di Arezzo festeggia il primo giorno di primavera con la Merenda del Donatore Articoli correlati Arezzo, la settimana del big match. Squadra al lavoro, primo giorno per VivianiGli amaranto riprendono ad allenarsi in vista dello scontro diretto di domenica con il Ravenna. Il primo giorno di Primavera KilometroVerde Parma regala una piantinaSabato 21 marzo, in due luoghi della città (OltreLab e Semelomangio) il Consorzio Forestale distribuisce gratuitamente un alloro Sabato 21 marzo, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Avis di Arezzo festeggia il primo... Temi più discussi: Arezzo, i giovani del servizio civile aiutano bambini e ragazzi nel dopo scuola e nei centri estivi; Alla Bacialla Bike ancora un successo per Panariello; David Cogan vince la Strasimeno 2026, Federica Moroni supera tutte tra le donne; Cristina d’Avena. Oggi protagonisti i cartoni aminati. Arezzo, premiati i ragazzi del Vittorio Emanuele II al festival di animazione per un cartoon con Avis ToscanaArezzo, 5 dicembre 2025 – Simone e Raffaella gestiscono un piccolo rifugio dove si prendono cura di un gufo, un bradipo, uno scoiattolo e un pinguino. Per mantenerlo arrivano persino a vendere ciò che ... lanazione.it Avis, raccolta straordinaria di sangueArezzo, 19 dicembre 2025 – Raccolta straordinaria di sangue organizzata da Avis in occasione dell’82° anniversario del bombardamento su Castiglion Fiorentino. Anche quest’anno, in occasione ... lanazione.it MATCH DAY Arezzo vs Ternana 20:30 Stadio “Città di Arezzo” Match Sponsor @avis.arezzo #SempreSoloForzArezzo #NellaStessaDirezione #CuoreAmaranto - facebook.com facebook