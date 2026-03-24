Vipiteno | per chi rincorre gli ultimi weekend e l’atmosfera di primavera
Dal 22 marzo al 6 aprile, le WOW-Weeks offrono un incentivo concreto a tornare sugli sci: acquistando uno skipass plurigiornaliero di almeno tre giorni, si riceve una giornata aggiuntiva di sci in omaggio sul Monte Cavallo, la montagna di casa, raggiungibile a piedi dal centro storico. Ogni sabato di marzo, inoltre, l’esperienza si arricchisce inoltre con l’offerta Early Bird: gli impianti aprono alle 7:00, con le piste preparate durante la notte e i rifugi pronti ad accogliere gli ospiti con la colazione in quota dopo le prime discese. Un modo autentico di vivere la montagna, prima che arrivi chiunque altro. Il 28 marzo, poi, Vipiteno si anima su due fronti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Articoli correlati
Leggi anche: Outfit di febbraio 2026: le idee di stile più chic per affrontare gli ultimi freddi tra sciarpe protagoniste, layering curato e accenni di primavera
Cortina in primavera: sci fino al 3 maggio tra neve perfetta, giornate più lunghe e atmosfera post OlimpicaA Cortina d’Ampezzo la stagione sciistica continua anche in primavera e si prepara a vivere un periodo particolarmente interessante in vista delle...