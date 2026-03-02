Domenica al museo oltre mille visitatori a Palazzo Reale
Domenica 1 marzo, oltre mille persone hanno visitato Palazzo Reale durante l'iniziativa Domenica al museo. In tutta Italia, i musei e i parchi archeologici statali aperti gratuitamente hanno registrato più di 260.000 ingressi. L’evento, promosso dal ministero della Cultura, offre l’opportunità di visitare gratuitamente i luoghi della cultura pubblici nella prima domenica di ogni mese.
Sono stati oltre 260mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente domenica 1 marzo in occasione della domenica al museo, iniziativa del ministero della Cultura, che prevede l'ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Domenica al museo, Napoli tra le mete più visitate: da Palazzo Reale a Capodimonte
Leggi anche: Oltre 11mila visitatori alla Reggia di Caserta: è il quinto monumento più visitato della 'Domenica al Museo'
Barcelona, Spain Old Town Celebration | 4K Walking Tour
Contenuti e approfondimenti su Palazzo Reale.
Temi più discussi: Domenica al museo, oltre mille visitatori a Palazzo Reale; Festa della donna 2026 al Palazzo Reale di Napoli e al Museo Pignatelli; Musei gratis a Milano con 'Domenica al Museo' (quali sono, dove prenotare); Domenica al museo, gratis a Napoli gallerie e siti d’arte.
Genova, domenica gratis al museo: oltre 1500 visitatori a Genova tra Palazzo Reale e Palazzo SpinolaSono stati oltre 1.500 i visitatori nei principali musei statali di Genova in occasione della domenica gratis al museo, l'iniziativa ... telenord.it
Domenica al museo, oltre mille visitatori a Palazzo RealeSono stati oltre 260mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti gratuitamente domenica 1 marzo in occasione della domenica al museo, iniziativa del ministero della Cultura, ... genovatoday.it
Sono “Le Alchimiste” e l’artista tedesco le ha rese protagoniste dei teleri esposti nell’iconica Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale facebook
Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio. Palazzo Reale Milano . Fino al 17 maggio 2026 una retrospettiva del fotografo e artista statunitense a cura di Denis Curti, catalogo Marsilio Arte x.com