Domenica al museo oltre mille visitatori a Palazzo Reale

Domenica 1 marzo, oltre mille persone hanno visitato Palazzo Reale durante l'iniziativa Domenica al museo. In tutta Italia, i musei e i parchi archeologici statali aperti gratuitamente hanno registrato più di 260.000 ingressi. L’evento, promosso dal ministero della Cultura, offre l’opportunità di visitare gratuitamente i luoghi della cultura pubblici nella prima domenica di ogni mese.