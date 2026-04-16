Carvajal inveisce contro l'arbitro dopo l'espulsione di Camavinga in Champions | È colpa tua

Dopo l'espulsione di Camavinga durante una partita di Champions League, il giocatore del Real Madrid si è rivolto con insulti all'arbitro Vincic. La reazione di Carvajal è stata visibile sul campo, con parole rivolte direttamente all'arbitro, mentre la panchina del club spagnolo manifestava la propria rabbia per il provvedimento disciplinare. La scena si è svolta immediatamente dopo il cartellino rosso mostrato dal direttore di gara.