Carvajal inveisce contro l'arbitro dopo l'espulsione di Camavinga in Champions | È colpa tua
Dopo l'espulsione di Camavinga durante una partita di Champions League, il giocatore del Real Madrid si è rivolto con insulti all'arbitro Vincic. La reazione di Carvajal è stata visibile sul campo, con parole rivolte direttamente all'arbitro, mentre la panchina del club spagnolo manifestava la propria rabbia per il provvedimento disciplinare. La scena si è svolta immediatamente dopo il cartellino rosso mostrato dal direttore di gara.
Dopo l'espulsione di Camavinga la panchina del Real Madrid non è riuscita a contenere la frustrazione: Carvajal ha cominciato a inveire contro l'arbitro Vincic.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
L’espulsione di Camavinga cambia Bayern-Real: dubbi per la reazione dell’arbitro Vincic dopo il gialloL'espulsione di Camavinga nel finale di Bayern Monaco-Real Madrid cambia tutto: pesa il secondo giallo per perdita di tempo e fanno discutere i dubbi...
Tomsa strattona e spinge l’arbitro dopo l’espulsione, la condanna del Sassuolo: “Inaccettabile”Durante Napoli-Sassuolo Primavera il centrocampista Troy Tomsa perde la testa dopo l’espulsione e aggredisce l’arbitro spingendolo in campo.