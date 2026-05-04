OLIMPIADI | Alessandro Genuzio | La pista di bob è davvero inutilizzabile? La verità da dentro

La pista da bob di Cortina è al centro di discussioni riguardo alla sua effettiva fruibilità. Un responsabile del settore sportivo, in un’intervista esclusiva, ha fornito dettagli sulla situazione dell’impianto e sui problemi percepiti. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla condizione dell’impianto, che è stato oggetto di polemiche in vista delle prossime Olimpiadi. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sullo stato delle strutture sportive in preparazione dell’evento.

La pista da bob di Cortina è davvero un problema. o viene raccontata male? In questa intervista esclusiva con Alessandro Genuzio, Deputy Sport Manager Slittino alle Olimpiadi, entriamo nei retroscena di uno degli impianti più discussi verso Milano Cortina 2026. Tra sicurezza, pressioni internazionali, decisioni tecniche e polemiche mediatiche, scopriamo cosa significa davvero organizzare una gara olimpica su una pista ad altissima velocità. Cosa troverai in questo video: La verità sulla pista da bob di Cortina Come funzionano davvero i controlli di sicurezza Chi decide se si gareggia o no I retroscena che nessuno racconta Un punto di vista interno, diretto e senza filtri su uno dei temi più caldi dello sport italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - OLIMPIADI | Alessandro Genuzio: “La pista di bob è davvero inutilizzabile? La verità da dentro” OLIMPIADI | Alessandro Genuzio: “La pista di bob è davvero inutilizzabile La verità da dentro” Notizie correlate Olimpiadi 2026, manifestazione a Verona contro i Giochi e la pista da bob“L’anno scorso, quando si è posta il tema della costruzione della pista da bob, noi ci siamo opposti, perché doveva essere tagliato un bosco di 500... Cortina, allarme post-Olimpiadi: la pista di bob rischia un “Cesana bis”Il punto di svolta è un verbale di controllo redatto il 25 febbraio, lungo 45 pagine, che fotografa le condizioni dello Sliding Centre al termine...