Cortina allarme post-Olimpiadi | la pista di bob rischia un Cesana bis

Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, la pista di bob, slittino e skeleton di Cortina si trova sotto osservazione. L’impianto, considerato tra i più moderni e spettacolari, ha contribuito a conquistare medaglie per l’Italia, tra cui due ori nello slittino. Tuttavia, si segnala un rischio di deterioramento che potrebbe portare a un nuovo intervento di ristrutturazione, come già avvenuto in passato con altri impianti.

Il punto di svolta è un verbale di controllo redatto il 25 febbraio, lungo 45 pagine, che fotografa le condizioni dello Sliding Centre al termine dell'evento olimpico. Sullo sfondo c'è anche un passaggio di consegne complesso: l'impianto è passato da Simisco al Comune di Cortina, poi alla Fondazione Milano Cortina per la gestione del periodo olimpico fino a fine marzo.

