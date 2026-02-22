olimpiadi 2026 manifestazione a verona contro i giochi e la pista da bob

Una manifestazione a Verona ha preso di mira i Giochi Olimpici del 2026, concentrandosi sulla costruzione della pista da bob. I manifestanti hanno protestato contro il taglio di un bosco di 500 larici deciso per realizzare l’impianto. La protesta nasce dalla preoccupazione per l’impatto ambientale e la perdita di habitat naturali. La questione ha attirato l’attenzione di molti cittadini e attivisti locali. La questione rimane aperta e provoca molte discussioni in città.

“L’anno scorso, quando si è posta il tema della costruzione della pista da bob, noi ci siamo opposti, perché doveva essere tagliato un bosco di 500 larici. Abbiamo proposto di usare la struttura già esistente a Innsbruck per risparmiare soldi e suolo, mantenendo la bellezza del paesaggio di Cortina, ma ci è stato risposto di no dal presidente della Regione Veneto. Nonostante il nostro ricorso al Tar, non c’è stato niente da fare. Questa notte, vigili e Protezione civile hanno lavorato al crollo della copertura della nuova pista da bob a causa della neve; evidentemente non è stata fatta nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, a Milano scontri alla manifestazione contro i GiochiDurante una manifestazione contro le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti vicino a piazzale Corvetto.

Il freddo orobico per i Giochi olimpici. Da Urgnano ghiaccio per la pista da bobIl freddo delle Orobie si trasforma in un'opportunità per i Giochi olimpici di Cortina, grazie all'innovativo sistema di refrigerazione sviluppato da Longofrigo.

