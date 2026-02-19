Maxi tamponamento sulla SS89 in direzione Manfredonia | cinque auto coinvolte e otto feriti

Alle 19.30 di giovedì 19 febbraio, cinque auto si sono scontrate in un maxi tamponamento sulla SS89 tra Foggia e Manfredonia. L’incidente ha provocato otto feriti, alcuni dei quali sono rimasti intrappolati nelle vetture coinvolte. La collisione si è verificata durante una pioggia intensa, che ha reso la strada scivolosa. I soccorsi sono intervenuti subito sul posto, mentre il traffico è stato rallentato per alcune ore. La causa sembra essere stata una perdita di controllo di uno dei veicoli coinvolti.

È accaduto intorno alle 19.30 di oggi, giovedì 19 febbraio. È intervenuto anche l'elisoccorso Maxi tamponamento intorno alle 19.30 di oggi, giovedì 19 febbraio, sulla Strada Statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Il grave incidente è avvenuto poco dopo l'aeroporto militare di Amendola, in direzione Manfredonia. Sono cinque le auto coinvolte e otto le persone a bordo, per fortuna nessuna in codice rosso. Sul posto è atterrato l'elisoccorso che ha trasportato al Policlinico di Foggia un paziente cosciente, in codice giallo. Gli altri feriti sono stati trasferiti con le ambulanze del 118 all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.