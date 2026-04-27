Olbia caos in via Madagascar | 4 auto coinvolte e diversi feriti

Lunedì 27 aprile, in via Madagascar a Olbia, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli. Secondo le prime informazioni, un'errata manovra ha causato l'impatto tra le auto, con alcuni feriti trasportati in ospedale. La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti mentre le forze dell'ordine intervenivano per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

? Cosa sapere Olbia, lunedì 27 aprile: quattro auto coinvolte in via Madagascar dopo una manovra errata.. Diversi feriti e rilievi della Polizia locale per accertare la mancata precedenza.. Via Madagascar a Olbia è diventata il teatro di un violento scontro stradale questo lunedì 27 aprile, lasciando diverse persone ferite dopo che quattro veicoli si sono coinvolti in una collisione catastrofica. Il caos si è scatenato nel primo pomeriggio, quando la tranquillità della zona è stata spezzata dal rumore del metallo che si accartoccia. Al centro della dinamica, una manovra di svolta verso sinistra non è andata a buon fine: un automobilista, tentando di immettersi nella direzione opposta, non avrebbe rispettato la precedenza dovuta a un altro conducente che arrivava da destra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, caos in via Madagascar: 4 auto coinvolte e diversi feriti Notizie correlate Tamponamento multiplo in via Decio Raggi con 4 auto coinvolte: diversi feritiRipercussioni sul traffico cittadino nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi Incidente in via Decio... Sei feriti in un tamponamento in Autopalio: diversi veicoli coinvolti, caos trafficoSan Casciano in Val di Pesa (Firenze), 7 aprile 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 7 aprile, lungo il raccordo Siena-Firenze,...